Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +27° (карта)

08:12, 16 травня 2018
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Дощі очікуються лише на заході країни.

Сьогодні в Україні буде тепло / фото УНІАН
Сьогодні в Україні буде тепло / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 травня, в Україні очікується тепла погода, у західних областях пройдуть дощі.

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +24°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Прогноз на 16 травня / УНІАН
Прогноз на 16 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли городи насінням овочів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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