У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +25°

08:30, 16 травня 2018
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Ввечері у столиці до +20°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 травня у столиці без опадів, температура до +25°.

Укргідрометцентр попереджує про підвищення рівнів води на водоймах

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер південний і південно-східний, до 6,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:10, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 травня, в Україні очікується тепла погода, у західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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