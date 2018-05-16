На заході України оголосили штормове попередження

У Карпатах та на Закарпатті очікуються дуже сильні дощі.

Місцями очікуються сильні дощі / УНІАН

У середу, 16 травня, на заході України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"16 травня у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с; в Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів на водоймах України очікується підвищення рівнів води.