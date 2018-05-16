На заході України оголосили штормове попередження
У Карпатах та на Закарпатті очікуються дуже сильні дощі.
У середу, 16 травня, на заході України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +27° (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"16 травня у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с; в Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом найближчих днів на водоймах України очікується підвищення рівнів води.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 77 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин