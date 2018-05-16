Квітень в Європі був найтеплішим за останні 40 років

Температура в декількох містах наблизилася до 30 градусів.

Квітень в Європі було рекордно спекотним / pixabay.com

Квітень-2018 став найтеплішим в Європі з 1979 року - темпераутра була приблизно на 2,4 градуса вище середнього показника.

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Глобальна температура в квітні була значно вище середнього, за винятком центральної частини США і більшої частини Канади, повідомляє Euronews.

В Європі квітень був надзвичайно теплим, температура в декількох містах наблизилася до 30 градусів. Така температура більше характерна для літа.

Загалом для Європи цей квітень став найтеплішим з 1979 року.

Нагадаємо, ночі на 9 і 10 травня в Києві виявилися рекордно теплими.