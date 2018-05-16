Виверження вулкана на Гаваях: оголошено червоне попередження про небезпеку
Раніше лава вулкана вже знищила 37 будинків на острові Великий.
Через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях оголосили червоне попередження про небезпеку.
Вулкан Кілауеа на Гаваях може вибухнути
Вулкан викидає попіл і дим на висоту понад 3600 метрів, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Геологічної служби США.
Раніше лава вулкана вже знищила 37 будинків на острові Великий, близько 2 тисяч жителів були евакуйовані. Очікується, що виверження вулкана може стати більш інтенсивним.
Раніше повідомлялося, що через виверження вулкана Кілауеа земна кора вкрилася тріщинами. У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні.
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