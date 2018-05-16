Виверження вулкана на Гаваях: оголошено червоне попередження про небезпеку

Раніше лава вулкана вже знищила 37 будинків на острові Великий.

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Через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях оголосили червоне попередження про небезпеку.

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Вулкан викидає попіл і дим на висоту понад 3600 метрів, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Геологічної служби США.

Раніше лава вулкана вже знищила 37 будинків на острові Великий, близько 2 тисяч жителів були евакуйовані. Очікується, що виверження вулкана може стати більш інтенсивним.

Раніше повідомлялося, що через виверження вулкана Кілауеа земна кора вкрилася тріщинами. У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні.