Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Існує ймовірність утворення селевих потоків.
Протягом 16-18 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +27° (карта)
Так, 16-18 травня на Десні у межах Чернігівської області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення.16 травня на Десні нижче м.Чернігів продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави у районі поста Морівськ.
Крім того, 16-17 травня очікуються пiдйоми рiвнiв води: на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м.
Зазначається, що при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.
Нагадаємо, 16 травня на заході України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°