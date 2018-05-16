Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України

12:41, 16 травня 2018
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Існує ймовірність утворення селевих потоків.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 16-18 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +27° (карта)

Так, 16-18 травня на Десні у межах Чернігівської області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення.16 травня на Десні нижче м.Чернігів продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави у районі поста Морівськ.

Крім того, 16-17 травня очікуються пiдйоми рiвнiв води: на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м.

Зазначається, що при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 16 травня на заході України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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