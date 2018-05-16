В Індонезії стався потужний землетрус

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 16 травня, в індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 6,1.

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Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Метеорологічне та геофізичне агентство країни.

Підземні поштовхи були зафіксовані в 09:12 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився в 32 км на південний схід від Толікари, вогнище залягало на глибині 111 км.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, у вівторок, 15 травня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.