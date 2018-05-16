У небі над передмістям Вашингтона помітили рідкісну хмару (відео)

15:53, 16 травня 2018
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Видовищне природне явище зняв місцевий житель.

Грозовий комір в США / скріншот
Грозовий комір в США / скріншот

Рідкісну хмару, відому як грозовий комір, помітили в небі над передмістям Вашингтона (США).

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Видовищне природне явище зняв місцевий житель. Незважаючи на красу, зазвичай такі хмари можуть накоїти багато лиха, адже вони утворюються під час сильної грози, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, у канадській провінції Альберта вдалося сфотографувати рідкісне природне явище, під час якого хмара накривала обрій, немов цунамі.

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