У небі над передмістям Вашингтона помітили рідкісну хмару (відео)

Видовищне природне явище зняв місцевий житель.

Грозовий комір в США / скріншот

Рідкісну хмару, відому як грозовий комір, помітили в небі над передмістям Вашингтона (США).

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Видовищне природне явище зняв місцевий житель. Незважаючи на красу, зазвичай такі хмари можуть накоїти багато лиха, адже вони утворюються під час сильної грози, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, у канадській провінції Альберта вдалося сфотографувати рідкісне природне явище, під час якого хмара накривала обрій, немов цунамі.