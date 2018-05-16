Завтра в Україні пройдуть дощі, до східних областей повернеться спека (відеопрогноз)

16:30, 16 травня 2018
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Опади очікуються практично по всій країні.

Завтра в Україну повернуться дощі / УНІАН
Завтра в Україну повернуться дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 травня в Україні пройдуть дощі, на сході повітря прогріється до +31°.

На заході України оголосили штормове попередження

На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +27°.

На заході України також очікуються опади. Температура до +23°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +25°.

За народним прогнозом, 17 травня – Пелагея Заступниця. Свята вважається покровителькою невинних дівчат і всіх несправедливо скривджених. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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