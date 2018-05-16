У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Ввечері у столиці до +19°.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 17 травня, у столиці без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер південний і південно-східний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:09, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Україні пройдуть дощі, на сході повітря прогріється до +31°.

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