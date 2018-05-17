В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході спека до +31° (карта)

Дощів не буде лише на сході і півночі країни.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 травня в Україні пройдуть дощі, на сході повітря прогріється до +31°.

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На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +27°.

На заході України також очікуються опади. Температура до +23°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +25°.

Прогноз на 17 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 травня – Пелагея Заступниця. Свята вважається покровителькою невинних дівчат і всіх несправедливо скривджених. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.

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