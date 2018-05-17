Синоптики попереджають про грози та штормовий вітер в Україні

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 17 травня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 17 травня у західних, південних та центральних областях місцями гроза, подекуди шквали 15-20 м/с; в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня в Україні пройдуть дощі, на сході повітря прогріється до +31°.