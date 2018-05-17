В Японії стався землетрус магнітудою 5,3

Відомостей про жертв або руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 17 травня, в японській префектурі Тіба стався землетрус магнітудою 5,3.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 35,7 градуса північної широти і 140,8 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 50 км, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Відомостей про жертв або руйнування поки не надходило. Про будь-які позаштатні ситуації на японських ядерних об'єктах також не повідомлялося. Метеорологічне агентство не поширювало попередження про цунамі.

Нагадаємо, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, в результаті якого постраждало 105 осіб.