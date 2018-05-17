В Японії стався землетрус магнітудою 5,3

10:50, 17 травня 2018
128
0

Відомостей про жертв або руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 17 травня, в японській префектурі Тіба стався землетрус магнітудою 5,3.

В Індонезії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 35,7 градуса північної широти і 140,8 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 50 км, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Відомостей про жертв або руйнування поки не надходило. Про будь-які позаштатні ситуації на японських ядерних об'єктах також не повідомлялося. Метеорологічне агентство не поширювало попередження про цунамі.

Нагадаємо, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, в результаті якого постраждало 105 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках
В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото) В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин