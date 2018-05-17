У Київській області зберігається пожежна небезпека

Місцями пожежна небезпека сягає 5 класу.

На Київщині зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 17 травня, у Київській області очікується пожежна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"17 травня у східних районах Київської області (17 травня і у Чорнобилі) висока (4 класу), в районі Білої Церкви надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.