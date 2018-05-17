Потужна злива призвела до загибелі семи осіб в Китаї

12:55, 17 травня 2018
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Ще одна людина постраждала.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Під час сильної зливи в китайській провінції Ганьсу загинули семеро людей, ще одна постраждала.

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Сильний дощ із градом пройшов увечері 16 травня, зачепивши 6 населених пунктів у Миньсяні, передає Сіньхуа.

Відзначається, що потерпілий місцевий житель госпіталізований, його життя - поза небезпекою. Родичам кожного загиблого надана фінансова допомога, до найбільш сильно постраждалих районів доставляють предмети першої необхідності, включаючи намети, парасольки і продукти харчування.

Нагадаємо, у результаті повеней в Кенії з березня 2018 року загинули 132 людини.

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