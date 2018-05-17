Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

14:13, 17 травня 2018
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При дуже сильних зливах можливе утворення селевих потоків.

На річках очікується підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікується підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 17-18 травня на річках України очікується підвищення рівнів води.

У Київській області зберігається пожежна небезпека

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

17-18 травня на Десні у межах Чернігівської області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення. Також на Десні нижче м. Чернігів рівні води утримуватимуться на відмітках близьких до максимальних поточного весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави у районі поста Морівськ.

Протягом 17 травня очікуються пiдйоми рiвнiв води (над рівнями на 8 год 15 травня): на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м. При дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 17 травня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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