В Україні оголосили штормове попередження на 18 травня

15:23, 17 травня 2018
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По всій країні очікуються грози.

На завтра в Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
На завтра в Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Завтра, 18 травня, в Україні очікуються грози та сильний вітер.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході спека до +31° (карта)

"18 травня в Україні грози; вдень у центральних, південних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Зокрема, у західних, південних та центральних областях місцями гроза, шквали 15-20 м/с. У Карпатах та на Закарпатті сильні дощі

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