Погода на завтра: по всій Україні пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Найтепліше буде в східних областях.

Завтра в Україні очікуються грози / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +27°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +27°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +26°.

На заході України зливи. Температура до +20°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +23°. У центрі - дощі з грозами, температура до +25°.

За народним прогнозом, 18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. У цей день продовжували займатися розсадою. Головним було посадити огірки та капусту.

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