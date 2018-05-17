У Києві завтра пройде дощ, температура до +23°

17:00, 17 травня 2018
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Ввечері у столиці до +17°.

Завтра в Києві пройде дощ / tivasyk.info
Завтра в Києві пройде дощ / tivasyk.info

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 травня у столиці пройде дощ, температура до +23°.

Синоптики попереджають про грози та штормовий вітер в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +17°. Вітер південно-західний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:08, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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