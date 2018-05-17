У Німеччині пронісся потужний торнадо, постраждали двоє людей (фоторепортаж, відео)

16:37, 17 травня 2018
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Торнадо вирував близько 10-15 хвилин.

У результаті торнадо, який пройшов у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, постраждали двоє людей.

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Стихія пронеслася ввечері 16 травня. Торнадо ламав дерева та зривав дахи з будинків, повідомляє The Local.

За інформацією місцевої влади, торнадо вирував близько 10-15 хвилин. За цей час двоє людей отримали травми, одна з них - серйозні.

Нагадаємо, вісім людей постраждали в результаті торнадо поряд з Неаполем (Італія).

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