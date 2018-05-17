У Росії в травні випав сніг (фото, відео)

Користувачі соціальних мереж публікують фотографії засніжених дворів і вулиць.

Місцями в Росії прогнозують похолодання до -15 градусів / "Мобільний репортер"

У російському Ханти-Мансійську 17 травня випав сніг. Також сніговим видався ранок в Красноярському краї.

Про це пишуть користувачі соціальних мереж, публікуючи відповідні фотографії і відео.

За даними синоптиків, аналогічні опади очікуються і в найближчу добу. Крім того, фахівці прогнозують місцями нічний похолодання до -15 градусів.

Як повідомляв УНІАН, у травні через аномальні снігопади на півдні Франції оголосили "помаранчеве" попередження про небезпеку.