В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози та сильний вітер

На Київщині до кінця дня синоптики прогнозують грозу.

В Україні оголосили штормове попередження / фото УНІАН

Сьогодні, 18 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Гідрометцентр.

"18 травня в Україні грози; вдень у Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Києві та Київській області в найближчі три години з утриманням до кінця дня 18 травня гроза.

Нагадаємо, у п'ятницю в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +27°.