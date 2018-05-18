На Гаваях сталося сильне виверження вулкана

Місцева влада закликала жителів сховатися.

Ілюстрація / REUTERS

На вершині вулкана Кілауеа на Гавайських островах сталося сильне виверження, у небо піднявся величезний стовп попелу.

Читайте також На Гаваях через виверження вулкана земля вкрилася тріщинами (відео)

Місцева влада закликала жителів сховатися, передає Xinhua з посиланням на Агентство цивільної оборони округу Гаваї.

Під час виверження в небо піднявся величезний стовп попелу, який вітер буде нести південний схід.

"Ви повинні сховатися, якщо перебуваєте на шляху пеплового шлейфу. Водіння може бути небезпечним, тому, якщо ви їдете, з'їжджайте з дороги і чекайте, поки видимість поліпшиться", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники Гавайської вулканічної обсерваторії і Гавайського національного парку вулканів вже евакуювали цей район.

Нагадаємо, через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях оголосили червоне попередження про небезпеку.