Погода на вихідні: до України прийде похолодання з дощами (карта)
Найпрохолодніше буде в західних областях.
На вихідних в Україні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ, температура повітря вночі +13°, вдень +22°. У неділю злива, +11°...+21°.
В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози та сильний вітер
У Львові завтра дощ з грозою, вночі +10 градусів, удень +17°. У неділю без опадів, +7°...+19°.
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +19°, гроза. У неділю вночі +7°, вдень +20°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +11°...+19°. У неділю до +18°, гроза.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +13°...+24°.
У Харкові в суботу пройде дощ з грозою, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +12°...+23°, злива.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю пройде дощ, температура повітря +12°...+24°.
У Сімферополі завтра без опадів, +14°...+24°. У неділю +12°...+22°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура до +23°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +27°. У неділю температура до +25°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ, температура вночі +14°, вдень +28°. У неділю +11°...+27°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу гроза, температура до +14°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень +12°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +11°, вдень +17°. У неділю сонячно, вночі +6°, вдень до +18°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +17°. У неділю температура до +18°, пройде дощ.
У Сваляві завтра пройде дощ з грозою, +19°, в неділю ясно, температура повітря +8° ...+19°.
У Затоці в суботу хмарно, вночі +14°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +24°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +24°, у неділю без опадів, температура повітря +14° ...+23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°