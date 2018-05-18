Погода на вихідні: до України прийде похолодання з дощами (карта)

Найпрохолодніше буде в західних областях.

В Україні на вихідних очікуються дощі / Фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ, температура повітря вночі +13°, вдень +22°. У неділю злива, +11°...+21°.

Читайте також В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози та сильний вітер

У Львові завтра дощ з грозою, вночі +10 градусів, удень +17°. У неділю без опадів, +7°...+19°.

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +19°, гроза. У неділю вночі +7°, вдень +20°, без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +11°...+19°. У неділю до +18°, гроза.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю +13°...+24°.

У Харкові в суботу пройде дощ з грозою, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +12°...+23°, злива.

Прогноз на 18 травня / УНІАН

Прогноз на 19 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю пройде дощ, температура повітря +12°...+24°.

У Сімферополі завтра без опадів, +14°...+24°. У неділю +12°...+22°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура до +23°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +27°. У неділю температура до +25°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ, температура вночі +14°, вдень +28°. У неділю +11°...+27°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу гроза, температура до +14°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень +12°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +11°, вдень +17°. У неділю сонячно, вночі +6°, вдень до +18°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +17°. У неділю температура до +18°, пройде дощ.

У Сваляві завтра пройде дощ з грозою, +19°, в неділю ясно, температура повітря +8° ...+19°.

У Затоці в суботу хмарно, вночі +14°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +24°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +24°, у неділю без опадів, температура повітря +14° ...+23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.