Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

На Десні в Чернігівській області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / Фото УНІАН

Сьогодні, 18 травня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 18 травня на Десні у межах Чернігівської області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення. Також на Десні нижче м. Чернігів рівні води утримуватимуться на відмітках близьких до максимальних поточного весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави у районі поста Морівськ.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.