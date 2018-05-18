У Колумбії через загрозу прориву дамби 5 тисяч людей змушені покинути свої будинки

У зоні стихійного лиха можуть опинитися до 200 тисяч осіб.

У Колумбії евакуюють людей / скріншот

Через загрозу прориву Дамби в Колумбії тисячі людей змушені покинути свої будинки.

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Рівень води в дамбі виріс після сильних дощів, і тепер залити водою може 12 міст, йдеться в сюжеті ТСН.

Дамба, на будівництво якої витратили 4 мільярди доларів, має технічні проблеми. Загалом у зоні стихійного лиха можуть опинитися до 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, під час потужного зливи в китайській провінції Ганьсу загинули сім чоловік, ще один постраждав.