У Колумбії через загрозу прориву дамби 5 тисяч людей змушені покинути свої будинки

15:10, 18 травня 2018
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У зоні стихійного лиха можуть опинитися до 200 тисяч осіб.

У Колумбії евакуюють людей / скріншот
У Колумбії евакуюють людей / скріншот

Через загрозу прориву Дамби в Колумбії тисячі людей змушені покинути свої будинки.

Жертвами повеней в Кенії стали більше 130 людей

Рівень води в дамбі виріс після сильних дощів, і тепер залити водою може 12 міст, йдеться в сюжеті ТСН.

Дамба, на будівництво якої витратили 4 мільярди доларів, має технічні проблеми. Загалом у зоні стихійного лиха можуть опинитися до 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, під час потужного зливи в китайській провінції Ганьсу загинули сім чоловік, ще один постраждав.

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