Біля берегів Тонга стався землетрус

16:09, 18 травня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 1 травня, біля берегів королівства Тонга стався землетрус магнітудою 5,1.

У Японії стався землетрус магнітудою 5,3

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 125 км на північний схід від міста Хіхіфо. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в Афганістані 10 травня стався землетрус магнітудою 6,5. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Гіндукуш.

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