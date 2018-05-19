У Києві та Київській області оголосили штормове попередження

Причиною оголошення штормового попередження стала очікувана в найближчі години гроза.

У Києві та області оголосили штормове попередження / фото Олексій Лимаренко

Штормове попередження оголошено на території Києва та Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причиною оголошення штормового попередження стала очікувана в найближчі години гроза.

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"По Києву та Київській області в найближчі дві години і до кінця доби 19 травня - гроза", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, синоптики заявили, що короткочасні дощі з грозами очікуються на території України в суботу, 19 травня.

Зокрема, столицю за прогнозами синоптиків, у суботу чекає місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 11-13 °, вдень 20-22 °С.