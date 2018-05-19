Прогноз погоди на 20 травня: очікуються дощі і грози
На Півдні і Сході завтра місцями можливі сильні короткочасні зливи.
Погода в Україні на неділю, 20 травня, буде прохолодною у більшості областях. Зокрема, очікуються дощі з грозами. У Києві максимальна температура повітря складе +18...+20 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.
"Вдень опади припиняться, але похолоднішає до +18 градусів. Локальні дощі та грози. Температура повітря на Заході і Півночі – +16...+19 градусів, в інших областях буде тепліше, +20...+26 градусів", – розповідає синоптик.
У Києві та Київській області оголосили штормове попередження
Зокрема, Діденко зазначає, що на Півдні і Сході завтра місцями можливі сильні короткочасні зливи.
Прогноз погоди на суботу, 19 травня, в містах України:
Ужгород – +19...+21
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +18...+20
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +18...+20
Суми – +17...+19
Полтава – +19...+21
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя +22...+24
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +20...+22
Київ – +18...+20
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°