Прогноз погоди на 20 травня: очікуються дощі і грози

На Півдні і Сході завтра місцями можливі сильні короткочасні зливи.

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Погода в Україні на неділю, 20 травня, буде прохолодною у більшості областях. Зокрема, очікуються дощі з грозами. У Києві максимальна температура повітря складе +18...+20 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Вдень опади припиняться, але похолоднішає до +18 градусів. Локальні дощі та грози. Температура повітря на Заході і Півночі – +16...+19 градусів, в інших областях буде тепліше, +20...+26 градусів", – розповідає синоптик.

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Зокрема, Діденко зазначає, що на Півдні і Сході завтра місцями можливі сильні короткочасні зливи.

Прогноз погоди на суботу, 19 травня, в містах України:

Ужгород – +19...+21

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +18...+20

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +18...+20

Суми – +17...+19

Полтава – +19...+21

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя +22...+24

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +20...+22

Київ – +18...+20