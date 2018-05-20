В Україні оголошено штормове попередження, очікуються грози, місцями шквали

17:27, 20 травня 2018
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Погіршення погоди прогнозують до кінця доби.

В Україні оголошено штормове попередження / фото УНІАН
В Україні оголошено штормове попередження / фото УНІАН

В Україні оголошено штормове попередження: у низці регіонів очікуються грози, місцями шквали. 

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«До кінця доби 20 травня у центральних, південних та східних областях України грози, місцями шквали 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +21 у західному регіоні, від +17 до +20 - у північному, на сході - від +19 до +24 , у південних областях - від +22 до +24, у центральних - від +18 до +23 градусів.

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