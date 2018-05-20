Прогноз погоди на 21 травня: тепло та сонячно, але подекуди з дощами

Щодо Києва, то 21 травня у столиці температура повітря становитиме +17 – +19 градусів, опади не очікуються, натомість буде хмарно.

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Погода 21 травня в Україні буде здебільшого сонячною та теплою, щоправда на Закарпатті та на сході пройдуть дощі. Температура повітря у середньому підніметься до +20 градусів, на півдні та у деяких областях Лівобережної України – до +24 градусів.

Відповідну інформацію оприлюднив Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.

За інформацією синоптиків, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть +17 – +19 градусів, однак на Закарпатті буде значно тепліше – +21 – +23 градуси. Схожа температура спостерігатиметься і у центральних областях – у середньому +20 градусів.

Найхолодніше ж буде на Чернігівщині (+14 – +16 градусів) і на Сумщині (+15 – +17 градусів), а найтепліше на півдні та на сході, де повітря здебільшого прогріється до +22 – +24 градусів.

Як переконують у Гідрометцентрі, дощитиме 21 травня на Закарпатті, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях. На решті території України – сухо та сонячно.

Також очікується, що швидкість вітру становитиме 5-10 метрів за секунду, а дутиме він у північно-східному напрямку на заході, у північному – у центрі, на півночі та на півдні та у північно-західному – на сході.

Щодо Києва, то 21 травня у столиці температура повітря становитиме +17 – +19 градусів, опади не очікуються, натомість буде хмарно.

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Прогноз погоди на понеділок, 21 травня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +16…+18

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +14…+16

Суми – +15…+17

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +17…+19