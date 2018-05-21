Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +25° (карта)

08:15, 21 травня 2018
50
0

Найпрохолодніше буде на півночі країни.

Сьогодні в Україні практично без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Україні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 травня в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

На сході пройдуть дощі, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують грози. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +19°. У центрі без опадів, температура до +21°.

Прогноз на 21 травня / УНІАН
Прогноз на 21 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 травня – Іван Довгий. Селяни в цей день сіяли пшеницю, примовляючи: "Заганяй кобилицю і орай землю під пшеницю".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин