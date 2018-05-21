Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +25° (карта)

Найпрохолодніше буде на півночі країни.

Сьогодні в Україні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 травня в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

На сході пройдуть дощі, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують грози. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +19°. У центрі без опадів, температура до +21°.

Прогноз на 21 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 травня – Іван Довгий. Селяни в цей день сіяли пшеницю, примовляючи: "Заганяй кобилицю і орай землю під пшеницю".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.