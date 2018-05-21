У Києві сьогодні без опадів, температура до +19°

У столиці сьогодні буде сонячно.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 21 травня, у столиці без опадів, температура до +19°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +18°. Вітер північний і північно-східний, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:06, а зайде о 20:42.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Україні практично, на півдні до +25°.

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