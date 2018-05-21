Жертвами сходження зсуву в Китаї стали п'ятеро людей

09:43, 21 травня 2018
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Ще одна людина постраждала.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

П'ять осіб загинуло, одна постраждала в результаті обвалення будинку, викликаного сходженням зсуву на південному заході Китаї.

На Закарпатті внаслідок сходження зсуву зруйновано два житлових будинки

Зсув зійшов 20 травня через сильний дощ, зруйнувавши будинок, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що в постраждалому районі розпочали роботу інспекції для виявлення місць, яким загрожують геологічні катастри в дощовий сезон.

Нагадаємо, у результаті повеней в Кенії з березня 2018 року загинули 132 людини.

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