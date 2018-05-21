На Гаваях відбуваються нові виверження вулкана

10:53, 21 травня 2018
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На островах зафіксовано понад 20 вулканічних тріщин.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вулкан Кілауеа на Гавайсих островах (США) продовжує вивергатися.

Виверження вулкана на Гаваях: оголошено червоне попередження про небезпеку

На островах зафіксовано понад 20 вулканічних тріщин.

У той же час відзначається, що лава з гавайських вулканів випливає повільно і не встигає поширюватися далеко від вулкана. Над Кілауеа піднявся стовп попелу заввишки в дев'ять кілометрів, передає Euronews.

Також стало відомо про першого постраждалого. Розпечена лава забризкала місцевого жителя, який вийшов на балкон. Його одразу госпіталізували, йдеться в сюжеті ТСН.

Раніше на вершині вулкана Кілауеа на Гавайських островах відбулося сильне виверження, у небо піднявся величезний стовп попелу.

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