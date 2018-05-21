Погода на тиждень: в Україні очікуються грози, у багатьох областях потепліє (карта)

На вихідних буде сонячно.

Цього тижгня в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

У понеділок в Україні практично без опадів. На сході до +25°, в інших регіонах до +19°...+21°.

Прогноз на 21 травня / УНІАН

У вівторок, 22 травня, в Україні без опадів. На сході до +29°.

Прогноз на 22 травня / УНІАН

У середу, 23 травня, місцями очікуються грози. Найтепліше буде на півдні - до +30°. В інших регіонах до +29°.

Прогноз на 23 травня / УНІАН

У четвер також очікуються опади. Вночі по країні +7°...+14°, вдень на сході до +30°.

Прогноз на 24 травня / УНІАН

У п'ятницю в країні практично без опадів. На півдні до +29°, в інших регіонах до +27°.

Прогноз на 25 травня / УНІАН

26 і 27 травня в Україні сонячно. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +7°, на решті території +8°...+11°. Вдень температура по країні +16°...+25°. У неділю вночі в центрі до +9°, вдень в Україні від +17° до +25°.

Прогноз на 26 травня / УНІАН

Прогноз на 27 травня / УНІАН

Народний прогноз

21 травня – Іван Довгий. Селяни в цей день сіяли пшеницю, примовляючи: "Заганяй кобилицю і орайі землю під пшеницю". 22 травня – Микола Весняний. На рік два дні, присвячених Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас — один з травою, з іншого взимку".

Читайте також Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +25° (карта)

23 травня – Симон Посів. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу. Більш стародавнє свято цієї дати називалося – день Матінки Сирої Землі.

24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокія — чекай літа ще мокрішого". 25 травня – Єпіфанів день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини, і просили захистити їх від пожеж.

26 травня – Ликера. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів. У народі говорили: "Якщо на Ликеру багато комарів — готуй для ягід короби". 27 травня – Сидора. До цього часу закінчувалися північні вітри.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.