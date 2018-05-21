Погода на тиждень: в Україні очікуються грози, у багатьох областях потепліє (карта)
На вихідних буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
У понеділок в Україні практично без опадів. На сході до +25°, в інших регіонах до +19°...+21°.
У вівторок, 22 травня, в Україні без опадів. На сході до +29°.
У середу, 23 травня, місцями очікуються грози. Найтепліше буде на півдні - до +30°. В інших регіонах до +29°.
У четвер також очікуються опади. Вночі по країні +7°...+14°, вдень на сході до +30°.
У п'ятницю в країні практично без опадів. На півдні до +29°, в інших регіонах до +27°.
26 і 27 травня в Україні сонячно. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +7°, на решті території +8°...+11°. Вдень температура по країні +16°...+25°. У неділю вночі в центрі до +9°, вдень в Україні від +17° до +25°.
Народний прогноз
21 травня – Іван Довгий. Селяни в цей день сіяли пшеницю, примовляючи: "Заганяй кобилицю і орайі землю під пшеницю". 22 травня – Микола Весняний. На рік два дні, присвячених Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас — один з травою, з іншого взимку".
Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +25° (карта)
23 травня – Симон Посів. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу. Більш стародавнє свято цієї дати називалося – день Матінки Сирої Землі.
24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокія — чекай літа ще мокрішого". 25 травня – Єпіфанів день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини, і просили захистити їх від пожеж.
26 травня – Ликера. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів. У народі говорили: "Якщо на Ликеру багато комарів — готуй для ягід короби". 27 травня – Сидора. До цього часу закінчувалися північні вітри.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°