Жертвами зливи в Китаї стали вісім осіб

14:08, 21 травня 2018
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Дощі пройшли в чотирьох повітах міст Дінсі і Луннань.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Восьмеро людей загинуло в результаті сильної зливи у провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

Потужна злива затопила Черкаси (відео)

Дощі пройшли над 4 повітами міст Дінсі і Луннань, у результаті 8 людей загинуло, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що в результаті дощу також постраждало 3,69 тисяч га сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, через загрозу прориву дамби в Колумбії тисяч людей змушені покинути свої будинки.

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