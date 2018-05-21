Жертвами зливи в Китаї стали вісім осіб

Дощі пройшли в чотирьох повітах міст Дінсі і Луннань.

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Восьмеро людей загинуло в результаті сильної зливи у провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

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Дощі пройшли над 4 повітами міст Дінсі і Луннань, у результаті 8 людей загинуло, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що в результаті дощу також постраждало 3,69 тисяч га сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, через загрозу прориву дамби в Колумбії тисяч людей змушені покинути свої будинки.