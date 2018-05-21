Злива затопила вулиці Херсона

15:25, 21 травня 2018
535
0

Херсонці вважають, що причиною потопу стала нечищена зливова каналізація.

У Херсоні затопило вулиці / скріншот
У Херсоні затопило вулиці / скріншот

Вчора, 20 травня, після сильного дощу вулиці Херсона перетворилися на річки.

Погода на тиждень: в Україні очікуються грози, в багатьох областях потепліє (карта)

Городяни зняли на відео машини і автобуси, які плавали вулицями, як човни. У деяких навіть не було видно коліс. А після проїзду маршруток піднімалися хвилі, ніби на морі, йдеться в сюжеті ТСН.

Водії, чиї машини глухли у воді, виходили і штовхали їх. Херсонці вважають, що причиною цього стала нечищена зливова каналізація.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин