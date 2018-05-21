Злива затопила вулиці Херсона

Херсонці вважають, що причиною потопу стала нечищена зливова каналізація.

У Херсоні затопило вулиці / скріншот

Вчора, 20 травня, після сильного дощу вулиці Херсона перетворилися на річки.

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Городяни зняли на відео машини і автобуси, які плавали вулицями, як човни. У деяких навіть не було видно коліс. А після проїзду маршруток піднімалися хвилі, ніби на морі, йдеться в сюжеті ТСН.

Водії, чиї машини глухли у воді, виходили і штовхали їх. Херсонці вважають, що причиною цього стала нечищена зливова каналізація.