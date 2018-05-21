В Україні завтра практично без опадів, на сході до +27° (відеопрогноз)

Дощі очікуються на півночі країни.

Завтра в Україні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 травня в Україні практично без опадів, на сході до +27°.

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На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +25°.

За народним прогнозом, 22 травня – Микола Весняний. У році є два дні, присвячених Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас — один з травою, інший - із зимою".

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