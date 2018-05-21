Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +22°

17:00, 21 травня 2018
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Ввечері у столиці до +18°

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com
Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 травня, у столиці без опадів, температура до +22°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:02, а зайде о 20:46.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня в Україні практично без опадів, на сході до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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