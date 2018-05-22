Сьогодні в Україні практично без опадів, на сході до +27° (карта)

08:12, 22 травня 2018
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Дощі очікуються на півночі країни.

В Україні сьогодні практично без опадів / REUTERS
В Україні сьогодні практично без опадів / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 травня в Україні практично без опадів, на сході до +27°.

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +25°.

Прогноз на 22 травня / УНІАН
Прогноз на 22 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 травня – Микола Весняний. У році є два дні, присвячених Миколі Угоднику: "Два Миколи у нас — один з травою, інший - із зимою".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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