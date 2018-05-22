Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 22 травня, в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 39 км на південний захід від міста Халабджа. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в Афганістані 10 травня стався землетрус магнітудою 6,5. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Гіндукуш, гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 97 км.