Злива затопила вулиці Анкари

Дощ порушив рух транспорту.

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Злива в Анкарі (Туреччина) призвела до підтоплень.

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Найбільш складна ситуація склалася в низинах. В одному з тунелів раптовий потік води заблокував безліч автомобілів і щонайменше один пасажирський автобус. Людей довелося евакуювати пожежним-рятувальникам, передає Euronews.

Від дощів також постраждали магазини, які знаходяться на перших поверхах будівель.

Нагадаємо, вісім осіб загинуло в результаті сильної зливи у провінції Ганьсу на північному заході Китаю.