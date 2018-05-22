Сотні людей евакуювали в Китаї через проливні дощі

11:52, 22 травня 2018
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Зливи почалися 20 травня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше 800 жителів провінції Хенань в центрі Китаю евакуювали у зв'язку з проливними дощами.

Злива затопила вулиці Анкари

Зливи в місті Наньяну почалися 20 травня. Станом на вечір того ж дня від негоди постраждали близько 292 тисяч осіб, передає Сіньхуа з посиланням на міську владу.

Відзначається, що близько 32,7 тисяч га сільгоспугідь і будинки 148 сімей пошкоджені. Прямий економічний збиток склав приблизно 14,4 млн доларів США.

Нагадаємо, 20 травня після сильного дощу вулиці Херсона перетворилися на річки.

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