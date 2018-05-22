Вулкан на Гаваях зруйнував кілька будинків

12:53, 22 травня 2018
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Зруйнованих лавою будинків стало більше 40.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На Гавайських островах триває виверження вулкана Кілауеа, потоки лави досягли океану, знищивши на своєму шляху кілька будинків у Леілані-Естейтс.

Виверження вулкана на Гаваях: оголошено червоне попередження про небезпеку

Тепер зруйнованих лавою будинків стало більше 40, передає Euronews.

Через виверження під загрозою опинився рух головною автомагістраллю, яка використовується для евакуації місцевих жителів. Наразі з небезпечних зон евакуювали 2 тисячі людей, ще кілька тисяч добровільно виїжджають з довколишніх районів.

Раніше стало відомо про першого постраждалого. Розпечена лава забризкала місцевого жителя, який вийшов на балкон.

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