Вулкан на Гаваях зруйнував кілька будинків

Зруйнованих лавою будинків стало більше 40.

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На Гавайських островах триває виверження вулкана Кілауеа, потоки лави досягли океану, знищивши на своєму шляху кілька будинків у Леілані-Естейтс.

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Тепер зруйнованих лавою будинків стало більше 40, передає Euronews.

Через виверження під загрозою опинився рух головною автомагістраллю, яка використовується для евакуації місцевих жителів. Наразі з небезпечних зон евакуювали 2 тисячі людей, ще кілька тисяч добровільно виїжджають з довколишніх районів.

Раніше стало відомо про першого постраждалого. Розпечена лава забризкала місцевого жителя, який вийшов на балкон.