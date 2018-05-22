Аномальна спека в Пакистані: загинули 65 людей

14:29, 22 травня 2018
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Стовпчики термометрів вдень піднялися до +43 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті аномальної спеки в Пакистані загинули 65 осіб.

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Стовпчики термометрів вдень піднялися до +43 градусів. У портовому мегаполісі Карачі сонце пече ще сильніше, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі рятуються від спеки постійними обливаннями. Десятки людей звертаються за медичною допомогою. Ситуацію ускладнює Рамадан - до сходу сонця не можна ні їсти, ні пити.

Нагадаємо, квітень-2018 став найтеплішим в Європі з 1979 року - темпераутра була приблизно на 2,4 градуса вище середнього показника.

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