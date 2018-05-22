Зсув паралізував рух поїздів у Китаї

15:25, 22 травня 2018
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Зсув зійшов через сильні дощі.

У Китаї зійшов зсув / twitter.com/Echinanews
У Китаї зійшов зсув / twitter.com/Echinanews

У провінції Сичуань на південному заході Китаю 22 травня зійшов зсув, паралізувавши рух пасажирських поїздів.

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Через зсув рух щонайменше 18 пасажирських потягів було затримано, призупинено або перенаправлено на об'їзні маршрути, передає Сіньхуа з посиланням на Китайську компанію залізниць.

Відзначається, що зсув зійшов на перегоні між станціями Цзюлі і Чженьсі повіту Лешан після того, як Лешан накрили проливні зливи.

Нагадаємо, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області внаслідок обвалу зруйновано два житлових будинки.

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