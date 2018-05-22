Зсув паралізував рух поїздів у Китаї
Зсув зійшов через сильні дощі.
У провінції Сичуань на південному заході Китаю 22 травня зійшов зсув, паралізувавши рух пасажирських поїздів.
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Через зсув рух щонайменше 18 пасажирських потягів було затримано, призупинено або перенаправлено на об'їзні маршрути, передає Сіньхуа з посиланням на Китайську компанію залізниць.
Відзначається, що зсув зійшов на перегоні між станціями Цзюлі і Чженьсі повіту Лешан після того, як Лешан накрили проливні зливи.
Нагадаємо, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області внаслідок обвалу зруйновано два житлових будинки.
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