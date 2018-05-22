Завтра в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Найтепліше буде на півдні та сході.

Завтра в Україні потеплішає / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 23 травня, в Україні практично без опадів, на сході і півдні до +29°.

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На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України практично без опадів. Температура до +27°.

У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +29°.

За народним прогнозом, 23 травня – Симон. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу. Більш стародавнє свято цієї дати називалося – день Матінки Сирої Землі.

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