У Києві завтра без опадів, температура до +26°

Завтра в столиці потепліє.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 травня в столиці без опадів, температура до +26°.

Читайте також Сьогодні в Україні практично без опадів, на сході до +27° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:01, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 травня, в Україні практично без опадів, на сході і півдні до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.