В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у всіх областях потепліє (карта)

08:11, 23 травня 2018
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На півдні та сході до +29°.

Сьогодні в Україні потеплішає / Фото УНІАН
Сьогодні в Україні потеплішає / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 23 травня, в Україні практично без опадів, на сході і півдні до +29°.

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На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України практично без опадів. Температура до +27°.

У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +29°.

Прогноз на 23 травня / УНІАН
Прогноз на 23 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 травня – Симон. У цей день з величезною повагою ставилися до землі, шануючи її, як годувальницю всього народу. Більш давнє свято цієї дати називалося – день Матінки Сирої Землі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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